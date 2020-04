Furto in un villaggio turistico, denunciato 70enne sannita (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato un 70enne della provincia di Benevento, ritenuto responsabile di ricettazione. L’indagine, eseguita dai Carabinieri delle Stazioni di Chianche e Montefusco, prende spunto dalla denuncia di Furto di oggetti d’arredo ed elettrodomestici, asportati qualche giorno fa all’interno di un villaggio turistico sito in un comune della valle del Sabato. L’attività info-investigativa ha permesso di individuare l’abitazione del 70enne dove, all’esito di perquisizione, sono stati rinvenuti gli oggetti rubati. Alla luce delle evidenze emerse, per il 70enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. La refurtiva recuperata è stata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hannoundella provincia di Benevento, ritenuto responsabile di ricettazione. L’indagine, eseguita dai Carabinieri delle Stazioni di Chianche e Montefusco, prende spunto dalla denuncia didi oggetti d’arredo ed elettrodomestici, asportati qualche giorno fa all’interno di unsito in un comune della valle del Sabato. L’attività info-investigativa ha permesso di individuare l’abitazione deldove, all’esito di perquisizione, sono stati rinvenuti gli oggetti rubati. Alla luce delle evidenze emerse, per il, già noto alle Forze dell’Ordine, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. La refurtiva recuperata è stata ...

