Fiumicino, Montino: ‘Ecco i dati aggiornati della ASL RM3’ (Di giovedì 30 aprile 2020) “Anche oggi la Asl Rm3 mi ha fornito i dati relativi ai contagi nel Comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Le persone positive – riferisce il sindaco – sono 26, mentre 44 quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti dei positivi. I dati comprendono anche i casi riscontrati nella Rsa di Villa Carla”. “Rinnovo a tutti – conclude Montino – l’invito ad attenersi rigorosamente alle regole fin qui consolidate. Restiamo a casa e usciamo solo per motivi di necessità”. Fiumicino, Montino: ‘Ecco i dati aggiornati della ASL RM3’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Fiumicino - Montino : ‘Incontrati balneari e titolari di bar e ristoranti per studiare una strategia per la ripartenza’

Coronavirus - vietato rimpatrio a equipaggio nave crociera : altri 41 bloccati a Fiumicino. Montino : “Ora Basta” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Anche oggi la Asl Rm3 mi ha fornito irelativi ai contagi nel Comune di”. Lo dichiara il sindaco diEsterino. “Le persone positive – riferisce il sindaco – sono 26, mentre 44 quelle in sorveglianza attiva perché contatti diretti dei positivi. Icomprendono anche i casi riscontrati nella Rsa di Villa Carla”. “Rinnovo a tutti – conclude– l’invito ad attenersi rigorosamente alle regole fin qui consolidate. Restiamo a casa e usciamo solo per motivi di necessità”.: ‘Ecco iASL RM3’ su Il CorriereCittà.

CorriereCitta : Fiumicino, Montino: ‘Ecco i dati aggiornati della ASL RM3’ - Big_Notizie : Fiumicino, Montino: “Incontrati balneari e titolari di bar e ristoranti per studiare insieme una strategia per la r… - CorriereCitta : Fiumicino, Montino: ‘Incontrati balneari e titolari di bar e ristoranti per studiare una strategia per la ripartenz… - AGR_web : Fiumicino, il sindaco Montino attacca ADR: scandalosa la scelta di rimuovere l'AD 'Sono rimasto davvero molto sorpr… - Big_Notizie : Fiumicino, Montino: “Scandalosa la scelta di Benetton di rimuovere l’AD di Aeroporti di Roma” -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Montino Fiumicino, Montino incontra balneari e titolari attività per studiare strategia BaraondaNews Fiumicino, Montino: ‘Incontrati balneari e titolari di bar e ristoranti per studiare una strategia per la ripartenza’

“Dopo l’incontro di ieri con le rappresentanze dei balneari, oggi ho voluto incontrare insieme ai miei assessori anche i titolari degli esercizi di ristorazione del nostro territorio, per iniziare a s ...

Fiumicino, il sindaco Montino attacca ADR: scandalosa la scelta di rimuovere l'AD

(AGR) "Sono rimasto davvero molto sorpreso nell'apprendere la notizia della rimozione del dott. Ugo De Carolis dai vertici di Aeroporti di Roma". Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. "Una scelta f ...

“Dopo l’incontro di ieri con le rappresentanze dei balneari, oggi ho voluto incontrare insieme ai miei assessori anche i titolari degli esercizi di ristorazione del nostro territorio, per iniziare a s ...(AGR) "Sono rimasto davvero molto sorpreso nell'apprendere la notizia della rimozione del dott. Ugo De Carolis dai vertici di Aeroporti di Roma". Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. "Una scelta f ...