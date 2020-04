Firenze. Nuova strada tra viale Nenni e Torregalli: primo lotto pronto a fine luglio (Di giovedì 30 aprile 2020) Procedono i lavori per la realizzazione della Nuova strada tra viale Nenni e Torregalli. Il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla mobilità Stefani Giorgetti hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del primo lotto, quello che prevede il collegamento tra lo Stradone dell’Ospedale e la viabilità che porta all’ex Caserma dei Lupi di Toscana compresa la Nuova rotatoria all’altezza del complesso dismesso. I lavori vanno avanti e dovrebbero terminare a luglio con l’apertura al transito. Spesa prevista 1.600.000 euro. Al primo lotto seguirà il secondo (progetto già approvato) per un ulteriore milione e 280 mila euro che prevede la realizzazione del tratto tra via di Scandicci e la Nuova rotatoria. Complessivamente saranno 370 metri di Nuova viabilità a doppio senso con marciapiedi e pista ciclabile per una spesa finale ... Leggi su laprimapagina Firenze - nuova tragedia familiare : drammatico omicidio – suicidio

Coronavirus Firenze : nuova protesta nel carcere di Sollicciano (Di giovedì 30 aprile 2020) Procedono i lavori per la realizzazione dellatra. Il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla mobilità Stefani Giorgetti hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del, quello che prevede il collegamento tra lo Stradone dell’Ospedale e la viabilità che porta all’ex Caserma dei Lupi di Toscana compresa larotatoria all’altezza del complesso dismesso. I lavori vanno avanti e dovrebbero terminare acon l’apertura al transito. Spesa prevista 1.600.000 euro. Alseguirà il secondo (progetto già approvato) per un ulteriore milione e 280 mila euro che prevede la realizzazione del tratto tra via di Scandicci e larotatoria. Complessivamente saranno 370 metri diviabilità a doppio senso con marciapiedi e pista ciclabile per una spesa finale ...

Rebeccatwit3 : RT @toscananotizie: Il tema del #lavoro sarà al centro del nuova creazione di Stefano Massini, che andrà in onda il #1maggio su @raicinque… - CittadinidiTwtt : RT @toscananotizie: Il tema del #lavoro sarà al centro del nuova creazione di Stefano Massini, che andrà in onda il #1maggio su @raicinque… - toscananotizie : Il tema del #lavoro sarà al centro del nuova creazione di Stefano Massini, che andrà in onda il #1maggio su… - WTuscany : Dal 1° maggio attività motoria in sicurezza nel proprio Comune: nuova ordinanza regionale - 44gatta : #StaseraItalia. Massimo #cacciari, #Renzi, che cos'è, la festa del 1 maggio in anticipo??? ?? #chilhavisto stasera c… -