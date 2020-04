Fase 2: così zone rosse e lockdown se riparte il contagio (Di giovedì 30 aprile 2020) Venti indicatori suddivisi per tre macroaree, ovvero capacità di monitoraggio; accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Passa da qui la strada tracciata dal ministero della Salute, stando alla bozza di documento in possesso all’Adnkronos, per monitorare l’epidemia del Covid-19 nella cosiddetta Fase 2. Parametri che equivalgono a dei campanelli d’allarme, da tenere costantemente sott’occhio – con l’aiuto, i dati e le informazioni aggiornate dei territori – per valutare se ‘chiudere i rubinetti’ di eventuali focolai – come ripetuto in più occasioni dal premier Giuseppe Conte – e far scattare il lockdown. Più o meno esteso a seconda dei centri di diffusione del virus tracciati. Tabelle e algoritmi, illustrati dal governo a ... Leggi su quifinanza Fase 2 - i commercianti di Trapani al governo : “Eccovi le chiavi. Tanto così chiudiamo per sempre” (video)

Altro che fase 2 - Conte è un disco rotto : “Rischio alto di nuovi focolai - più di così non si può fare”

Fase due in Campania - tutti in strada senza precauzioni e De Luca avverte : «Così chiudo tutto di nuovo» (Di giovedì 30 aprile 2020) Venti indicatori suddivisi per tre macroaree, ovvero capacità di monitoraggio; accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Passa da qui la strada tracciata dal ministero della Salute, stando alla bozza di documento in possesso all’Adnkronos, per monitorare l’epidemia del Covid-19 nella cosiddetta2. Parametri che equivalgono a dei campanelli d’allarme, da tenere costantemente sott’occhio – con l’aiuto, i dati e le informazioni aggiornate dei territori – per valutare se ‘chiudere i rubinetti’ di eventuali focolai – come ripetuto in più occasioni dal premier Giuseppe Conte – e far scattare il. Più o meno esteso a seconda dei centri di diffusione del virus tracciati. Tabelle e algoritmi, illustrati dal governo a ...

carlosibilia : 'Chi oggi vorrebbe riaprire tutto, 15 giorni fa accusava @GiuseppeConteIT di non aver chiuso abbastanza' così Trava… - davidealgebris : Arcuri ha fallito completamente. In Italia sono mancate mascherine nella fase critica per ospedali e infermieri. Ug… - ricpuglisi : Qualcuno è così gentile da spiegare a Salvini che il Parlamento non è il Papeete? #TorniamoLiberi… - ayotzinapeno : RT @scarpdetenis: E così, con l'economia ancora in ginocchio, il settore che è già ripartito è quello del gioco d'azzardo. Lotterie, scomme… - LucaBeatrice : RT @Linkiesta: Per l'ennesima volta Conte si è dimostrato inadeguato. Così come i suoi imbarazzanti ministri grillini e l’opposizione più i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase così Andare a trovare i «congiunti» è possibile ma serve sempre l’autocertificazione Il Sole 24 ORE