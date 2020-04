Emma Marrone fa una strana richiesta ai suoi fan | cosa sta succedendo?

Marti__Ml : EMMA MARRONE COMPLETAMENTE CASTANA A FINE QUARANTENA - giuls0000 : @MarroneEmma Il sorriso di Emma marrone patrimonio dell’unesco... un concentrato di bellezza ???? un bacione grande a te!! Miss you ?? - saramengozzi_ : In amore sono Emma Marrone Forlì edition - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno @MarroneEmma ???????? Emma Marrone - GuitarDaniele : Buongiorno @MarroneEmma ???????? Emma Marrone -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Li Marles delizia i giurati di Tu Si Que Vales con particolari acrobazie su un palo di diversi metri. Bravissimo atleta, anche se il suo numero non è nuovo ai telespettatori della trasmissione. Non ma ...Emma Marrone e Alberto Urso a Tu Sì Que Vales 2019 di nuovo sul palco questa sera in tv: una serata magica con tanti concorrenti e due grandi artisti Il talent show di Canale 5 Tu Sì Que Vales 2019 ha ...