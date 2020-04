Cose invisibili sul web da Corigliano d’Otranto

Cose (in)visibili sul web da Corigliano d’Otranto (Di venerdì 1 maggio 2020) La chiusura delle sale cinematografiche per l’emergenza Coronavirus mette in pausa gli annuali appuntamenti dei festival cinematografici che in attesa di conoscere le modalità e i tempi di riapertura propongono incontri e visioni online, grazie al supporto delle piattaforme internet. È il caso del «Cinema del reale» diretto da Paolo Pisanelli che rompe il grande isolamento attraverso il lancio del progetto «Cose (in)visibili»: uno spazio visivo condiviso in rete, dove ogni settimana l’Archivio Cinema del reale costruisce percorsi tematici attraverso … Continua L'articolo Cose (in)visibili sul web da Corigliano d’Otranto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 1 maggio 2020) La chiusura delle sale cinematografiche per l’emergenza Coronavirus mette in pausa gli annuali appuntamenti dei festival cinematografici che in attesa di conoscere le modalità e i tempi di riapertura propongono incontri e visioni online, grazie al supporto delle piattaforme internet. È il caso del «Cinema del reale» diretto da Paolo Pisanelli che rompe il grande isolamento attraverso il lancio del progetto «(in)visibili»: uno spazio visivo condiviso in rete, dove ogni settimana l’Archivio Cinema del reale costruisce percorsi tematici attraverso … Continua L'articolo(in)visibili sul web dad’Otranto proviene da il manifesto.

La chiusura delle sale cinematografiche per l’emergenza Coronavirus mette in pausa gli annuali appuntamenti dei festival cinematografici che in attesa di conoscere le modalità e i tempi di riapertura ...

Il nemico invisibile: come il Covid-19 ha avuto la meglio sui giganti del mare della marina americana e francese

Nel mondo multipolare e assai incerto degli ultimi venti anni è diventato sempre più importante avere la capacità di dispiegare rapidamente una forza in grado di attaccare, contenere o anche solo inti ...

