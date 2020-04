Coronavirus, tensione tra deputati della Lega e del M5s durante il dibattito in Aula: Fico costretto a chiedere l’intervento degli assistenti (Di giovedì 30 aprile 2020) tensione in Aula alla Camera sia prima, sia dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte, sulle misure previste per la Fase 2. Dopo le proteste del centrodestra contro Conte, accusato di non indossare la mascherina, lo scontro tra maggioranza e opposizione è proseguito durante il dibattito. In particolare durante l’intervento del capogruppo del Movimento 5 stelle Davide Crippa, Il presidente Roberto Fico è stato costretto più volte a richiamare all’ordine il deputato della Lega Sasso e quello del M5s Ricciardi, a e chiedere l’intervento degli assistenti parlamentari per evitare che la situazione degenerasse L'articolo Coronavirus, tensione tra deputati della Lega e del M5s durante il dibattito in Aula: Fico costretto a chiedere l’intervento degli assistenti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Mirabelli - ‘aggredito a sorpresa - tra leghisti troppa tensione’

