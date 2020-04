Conte: “Valutare riapertura di nidi e materne”. Predisporrà un’altra task force? (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – Se esistesse una facoltà di fuffologia a Giuseppe Conte potrebbero regalare la laurea senza fargli sostenere esami. Il premier ha una capacità più unica che rara di rendere fumoso qualunque suo discorso, costringendo i cittadini ad affannarsi in esegesi individuali e inevitabilmente improbe. Prova ne è l’informativa alla Camera, in cui tutti hanno capito soltanto che il governo impone al popolo diktat di esperti scelti dal governo per governare al posto del governo. Ma Conte non ha fatto attendere neppure una sparata che supponiamo obblighi Palazzo Chigi a fornire delucidazioni come già successo dopo l’ormai celebre sostantivo “congiunti”. “Occorrerà valutare la possibile riapertura, in modalità sperimentale, di nidi e scuole dell’infanzia – ha dichiarato il primo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – Se esistesse una facoltà di fuffologia a Giuseppepotrebbero regalare la laurea senza fargli sostenere esami. Il premier ha una capacità più unica che rara di rendere fumoso qualunque suo discorso, costringendo i cittadini ad affannarsi in esegesi individuali e inevitabilmente improbe. Prova ne è l’informativa alla Camera, in cui tutti hanno capito soltanto che il governo impone al popolo diktat di esperti scelti dal governo per governare al posto del governo. Manon ha fatto attendere neppure una sparata che supponiamo obblighi Palazzo Chigi a fornire delucidazioni come già successo dopo l’ormai celebre sostantivo “congiunti”. “Occorrerà valutare la possibile, in modalità sperimentale, die scuole dell’infanzia – ha dichiarato il primo ...

