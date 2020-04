Confindustria, ok del Consiglio generale alla squadra di Bonomi (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Con una votazione avvenuta online su una piattaforma ad hoc, il Consiglio generale di Confindustria ha dato il via libera alla squadra di presidenza di Carlo Bonomi. Sui 168 votanti (non tutti i 183 hanno partecipato al voto) sono stati 145 i voti favorevoli, 17 i contrari e 6 le schede bianche. Della squadra fanno parte dieci vicepresidenti elettivi: Barbara Beltrame, con delega all’internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo; Luigi Gubitosi, con delega al Digitale; Alberto Marenghi, con delega all’Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing Associativo; Maurizio Marchesini, con delega alle Filiere e alle Medie Imprese; Natale Mazzuca, con delega all’Economia del Mare e al Mezzogiorno; Emanuele Orsini, con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco; Maria ... Leggi su quifinanza Vito Grassi eletto presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali di Confindustria

Coronavirus - l’allergia di Carlo Bonomi per le lentezze dello Stato. Il sistema di elezione a presidente di Confindustria invece?

