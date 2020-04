Chi è Nello NPJ, concorrente del reality Instagram Il Bugiardo? (Di giovedì 30 aprile 2020) Terzo appuntamento con la presentazione dei partecipanti del reality ‘Il Bugiardo’, reality svolto interamente su Instagram. Dopo aver presentato Kristian Donnarumma e la prima donna Miriam Pollio passiamo a Nello NPJ. D: Chi è Nello NPJ? R: Mi chiamo Nello in arte NPJ. Sono rapper e cantautore e sono un ballerino pop stile Michael Jackson D: Quando hai deciso di partecipare al reality ‘Il Bugiardo’? Come sta procedendo? R: Partecipo al reality il Bugiardo come concorrente da quando Bruno mi ha dato l’occasione di parteciparvi e ovviamente ho accettato senza battere ciglio e direi che come prima prova secondo è andata abbastanza bene D: Tornando a te, quali sono le tue passioni nella tua vita? R: La mia passione è di sicuro diventare un artista dimostrando di avere talento e voglia di imparare D: Quali sono i tuoi progetti per il ... Leggi su nonsolo.tv Vittoria Deganello Instagram “bocce” sotto gli occhi e sulla bocca di tutti : «Spettacolo allo stato puro»

Antonello Colonna - chi è lo chef e imprenditore della ristorazione

Los Angeles nello specchio dei giovani senzatetto (Di giovedì 30 aprile 2020) Terzo appuntamento con la presentazione dei partecipanti del‘Il’,svolto interamente su. Dopo aver presentato Kristian Donnarumma e la prima donna Miriam Pollio passiamo aNPJ. D: Chi èNPJ? R: Mi chiamoin arte NPJ. Sono rapper e cantautore e sono un ballerino pop stile Michael Jackson D: Quando hai deciso di partecipare al‘Il’? Come sta procedendo? R: Partecipo alilcomeda quando Bruno mi ha dato l’occasione di parteciparvi e ovviamente ho accettato senza battere ciglio e direi che come prima prova secondo è andata abbastanza bene D: Tornando a te, quali sono le tue passioni nella tua vita? R: La mia passione è di sicuro diventare un artista dimostrando di avere talento e voglia di imparare D: Quali sono i tuoi progetti per il ...

HuffPostItalia : 50 centesimi a mascherina, chi ha ragione nella guerra dei prezzi tra Arcuri e le aziende - mauroberruto : Storia n.46: Joe Louis e quello che un campione rappresenta per i suoi tifosi. Da mandare a memoria per chi vorrà e… - Controversy_98 : RT @RossellaDeFazio: 'Non è vero che siamo tutti sulla stessa barca. Siamo tutti nello stesso mare, ma c'è chi è sulla zattera e chi è sul… - larthal : @gattonero Capisco. Per chi convive può essere una questione limitata, al pari di dormire nello stesso letto. Since… - giovannigoldon1 : RT @HuffPostItalia: 50 centesimi a mascherina, chi ha ragione nella guerra dei prezzi tra Arcuri e le aziende -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Nello 50 centesimi a mascherina, chi ha ragione nella guerra dei prezzi tra Arcuri e le aziende L'HuffPost “Fase 2”, C&T lancia l’idea di una Consulta per i trasporti nello Stretto: ecco chi ne fa parte

Si chiama “Consulta del Traghettamento Privato sullo Stretto” ed è la proposta di Caronte & Tourist per affrontare inclusivamente e con visione d’insieme, in vista della “Fase 2”, le criticità e le pr ...

Coronavirus, WWF: necessaria responsabilità nello smaltimento di mascherine e guanti

I dispositivi di protezione individuale dopo essere stati utilizzati diventano rifiuti e quindi devono essere smaltiti correttamente per evitare che invadano le nostre strade, i nostri marciapiede e i ...

Si chiama “Consulta del Traghettamento Privato sullo Stretto” ed è la proposta di Caronte & Tourist per affrontare inclusivamente e con visione d’insieme, in vista della “Fase 2”, le criticità e le pr ...I dispositivi di protezione individuale dopo essere stati utilizzati diventano rifiuti e quindi devono essere smaltiti correttamente per evitare che invadano le nostre strade, i nostri marciapiede e i ...