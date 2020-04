Casino di governo sui congiunti. Ci faranno tornare in quarantena (Di giovedì 30 aprile 2020) Dalle fakenews al governo con le faq sui congiunti; praticamente potremo vedere tutti tranne chi non sopportiamo; viva l’Italia che il 4 maggio si prenderà una bella giornata di ferie dalla quarantena scatenando un traffico mai visto nelle città. Con le forze dell’ordine impegnate a bloccare pericolosi incontri conviviali nelle case manco fosse Cosa nostra. Doppia fila ovunque. Ovviamente, porte sbarrate ai negozianti. Niente da fare per parrucchieri ed estetisti, dai nostri parenti amici e chissà che altro ci andremo un po’ trasandati e in fondo ci vogliamo bene lo stesso. Un autentico Casino sui congiunti Giuseppe Conte ha una bella fidanzata, ma crediamo che non abbia bisogno dell’autocertificazione per andare a trovarla. Ma santo cielo con questa storia dei congiunti abbiamo davvero oltrepassato la soglia del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 aprile 2020) Dalle fakenews alcon le faq sui; praticamente potremo vedere tutti tranne chi non sopportiamo; viva l’Italia che il 4 maggio si prenderà una bella giornata di ferie dallascatenando un traffico mai visto nelle città. Con le forze dell’ordine impegnate a bloccare pericolosi incontri conviviali nelle case manco fosse Cosa nostra. Doppia fila ovunque. Ovviamente, porte sbarrate ai negozianti. Niente da fare per parrucchieri ed estetisti, dai nostri parenti amici e chissà che altro ci andremo un po’ trasandati e in fondo ci vogliamo bene lo stesso. Un autenticosuiGiuseppe Conte ha una bella fidanzata, ma crediamo che non abbia bisogno dell’autocertificazione per andare a trovarla. Ma santo cielo con questa storia deiabbiamo davvero oltrepassato la soglia del ...

SecolodItalia1 : Casino di governo sui congiunti. Ci faranno tornare in quarantena - polidori_fabio : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sei imbarazzante. Ma t'immagini che casino potevate combinare tu e quel cialtrone d… - kapav65 : Comuni contro Regioni, Regioni contro Stato Centrale, Governo nel caos, ISS che dà i numeri. La pandemia diventa un… - RunPierwork13 : RT @gabelmanu: Leggo di cittadini del Nord incazzati col governo e pronti , a loro dire ,a scendere in piazza per protesta ,vorrei dire ai… - lvoir : RT @gabelmanu: Leggo di cittadini del Nord incazzati col governo e pronti , a loro dire ,a scendere in piazza per protesta ,vorrei dire ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Casino governo Casino di governo sui congiunti. Ci faranno tornare in... Il Secolo d'Italia Casino di governo sui congiunti. Ci faranno tornare in quarantena

Dalle fakenews al governo con le faq sui congiunti; praticamente potremo vedere tutti tranne chi non sopportiamo; viva l’Italia che il 4 maggio si prenderà una bella giornata di ferie dalla quarantena ...

Le nuove strategie dei bookmakers che fermano la pubblicità in tv ed investono nel poker online (traffico triplicato)

Le politiche dei bookmakers britannici e degli operatori mondiali durante l'emergenza Covid19: la riduzione dei budget marketing in televisione per il contenimento delle spese e gli investimenti nel p ...

Dalle fakenews al governo con le faq sui congiunti; praticamente potremo vedere tutti tranne chi non sopportiamo; viva l’Italia che il 4 maggio si prenderà una bella giornata di ferie dalla quarantena ...Le politiche dei bookmakers britannici e degli operatori mondiali durante l'emergenza Covid19: la riduzione dei budget marketing in televisione per il contenimento delle spese e gli investimenti nel p ...