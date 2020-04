Ariano Irpino, incidente sul lavoro: muore un operaio (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – incidente sul lavoro, muore un operaio. È accaduto poco fa in Contrada Torreamando, durante i lavori di manutenzione di un cavalcavia. L’uomo, 38enne del posto, è stato travolto da una trave che si è staccata dalla gru. Sul posto, oltre ai Carabinieri della locale Compagnia, sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e personale medico del 118 che ha costatato il decesso. Indagini in corso. L'articolo Ariano Irpino, incidente sul lavoro: muore un operaio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Ariano Irpino - l’Asl ringrazia l’INGV per aver donato un carrello all’area covid

