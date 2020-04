A Sassano colazione gratis per tutti i nonni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSingolare iniziativa del Comune diche, nelle giornate del 2 e 3 maggio, in occasione della fine della fase 1, con l’iniziativa “Buongiorno ai nostri”, invierà laa domicilio ai Cittadini over 65 (circa 1.200 persone), residenti nel Territorio di. La consegna a domicilio verrà effettuata dai Bar del Territorio di. Tale iniziativa vuole da una parte inviare un messaggio di fiducia e gratitudine alle fasce più deboli del Paese, i nostri, ai quali dobbiamo tanto, e nello stesso tempo vuole dare un aiuto concreto, in una fase di ripartenza, ad un settore economico, quale quello dei Bar, certamente tra i più colpiti in questa emergenza Covid-19 L'articolo Aperproviene da ...