Regolarizzare gli immigrati perché è giusto, non perché conviene (di L. Zanfrini) (Di mercoledì 29 aprile 2020) (A cura di Laura Zanfrini, docente di Sociologia delle Migrazioni e della Convivenza interetnica - Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Milano) La solidarietà dovrà essere il motore della ripresa. Abbiamo oggi quanto mai bisogno di segnali di solidarietà. E specialmente ne hanno bisogno i giovani, chiamati a costruire una società più equa e inclusiva di quella che erediteranno. Cominciando col prestare attenzione agli ultimi, per imboccare la giusta direzione. La regolarizzazione degli immigrati undocumented sarebbe una forte, addirittura audace, prova di solidarietà. Ma non giova alla causa ammantarla di un potere demiurgico che essa, purtroppo, non ha.Guardando ai settori al centro del dibattito, nel lavoro per le famiglie sono oltre 1.200.000 gli occupati senza un regolare contratto, di cui però ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - dai giuristi agli economisti Boeri e Becchetti : l’appello per regolarizzare i migranti. “Problema non solo economico - anche sanitario”

(A cura di Laura, docente di Sociologia delle Migrazioni e della Convivenza interetnica - Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Milano) La solidarietà dovrà essere il motore della ripresa. Abbiamo oggi quanto mai bisogno di segnali di solidarietà. E specialmente ne hanno bisogno i giovani, chiamati a costruire una società più equa e inclusiva di quella che erediteranno. Cominciando col prestare attenzione agli ultimi, per imboccare la giusta direzione. La regolarizzazione degliundocumented sarebbe una forte, addirittura audace, prova di solidarietà. Ma non giova alla causa ammantarla di un potere demiurgico che essa, purtroppo, non ha.Guardando ai settori al centro del dibattito, nel lavoro per le famiglie sono oltre 1.200.000 gli occupati senza un regolare contratto, di cui però ...

