Poggiomarino | le proposte di Fdi per commercianti e artigiani

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di, rappresentato dal coordinatore Giuseppe Orefice e dall’ex consigliere comunale Luigi Belcuore, ha avanzato una proposta al commissario cittadino sulle misure da mettere in campo per. Ecco in sintesi la proposta: “Il nostro massimo appoggio e sostegno aiedpoggiomarinesi con la massima disponibilità nostra nel creare un movimento di cooperazione, chiedendo supporto alle istituzioni per affrontare la ripresa economica, dopo il brusco arresto dovuto al Covid19. In rappresentanza del nostro gruppo politico, oltre a garantire la totale disponibilità, abbiamo predisposto delle nostreche proprio stamattina abbiamo inviato all’attenzione del commissario prefettizio. Tra le ...

Ultime Notizie dalla rete : Poggiomarino proposte

sportcampania

Cinque associazioni in rappresentanza di oltre mille famiglie e micro imprese: nasce in Campania il primo coordinamento regionale delle strutture extra alberghiere. «Uniti per dare voce alle istanze d ...StampaCinque associazioni in rappresentanza di oltre 1.000 famiglie e micro imprese: nasce in Campania il primo coordinamento regionale delle strutture extra alberghiere. ”Uniti per dare voce alle ist ...