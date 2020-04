Maturità | la ministra Azzolina | L' orale varrà 40 punti e 60 il pregresso

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Confermata la data del 17 giugno. "L'esame rappresenta la conclusione di un percorso, per questo più valore al corso di studi". Licenza di terza media con la tesina

Notiziedi_it : Coronavirus, il ministro Azzolina: maturità al via il 17 giugno, per gli orali argomento scelto con i prof… - zazoomnews : Esami di maturità il 17 giugno: lorale vale 40 punti - #Esami #maturità #giugno: - reggiotv : Scuola. Maturità. Fissata la data: l'esame si terrà il 17 giugno - mattinonline : 'I licei cantonali possono rinunciare agli esami scritti di maturità' -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità ministra

Bandi per 62 mila prof ma e' guerra in maggioranza ...(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il giorno della data dell'esame di maturità sarà il 17 giugno "e l'esame orale partirà da un argomento che non sarà una tesina ma un argomento da cui partiranno scelto con i lo ...