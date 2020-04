Lorella Cuccarini, rivelazione a La vita in diretta: “Non amo citare…” (Di mercoledì 29 aprile 2020) La vita in diretta, Lorella Cuccarini ammette: “Non mi piace citare cose che ho fatto in passato” E’ stato Nek l’ultimo ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Intervenuto, ovviamente tramite skype, in collegamento da casa sua, Nek a La vita in diretta ha parlato della sua carriera, dei suoi progetti futuri ma anche di questo periodo difficile di isolamento domiciliare. E a proposito della sua carriera, Lorella Cuccarini ha mandato in onda un video nel quale il pubblico l’ha vista duettare con lui interpretando ‘Laura non c’è’ in quel di Nemicamatissima, programma da lei condotto con Heather Parisi in prima serata su Rai1 nel 2016. “Vediamo un pezzettino di noi due insieme” ha asserito Lorella Cuccarini lanciando tale video, che ha poi ... Leggi su lanostratv Alberto Matano e Lorella Cuccarini confermano il cambio d’orario

“Mi ha dai un colpo…” : La vita in diretta - Alberto Matano casca nel tranello di Lorella Cuccarini

Alberto Matano Lorella Cuccarini - gag con l’inviata : “Facciamo scongiuri!” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Lainammette: “Non mi piace citare cose che ho fatto in passato” E’ stato Nek l’ultimo ospite di Alberto Matano enella puntata de Laindi oggi, mercoledì 29 aprile 2020. Intervenuto, ovviamente tramite skype, in collegamento da casa sua, Nek a Lainha parlato della sua carriera, dei suoi progetti futuri ma anche di questo periodo difficile di isolamento domiciliare. E a proposito della sua carriera,ha mandato in onda un video nel quale il pubblico l’ha vista duettare con lui interpretando ‘Laura non c’è’ in quel di Nemicamatissima, programma da lei condotto con Heather Parisi in prima serata su Rai1 nel 2016. “Vediamo un pezzettino di noi due insieme” ha asseritolanciando tale video, che ha poi ...

Zootropolis7 : Shock..secondo Repubblica Lorella Cuccarini sempre più fuori dalla Vita in diretta #lavitaindiretta #vitaindiretta #ascolti #Rai1 - ALBERTA18793746 : RT @Raffidi: Giro @RaiUno e vedo #Salvini che sciacalleggia con Del Debbio e Palombelli in studio... ah no erano Alberto Matano e Lorella C… - Raffidi : Giro @RaiUno e vedo #Salvini che sciacalleggia con Del Debbio e Palombelli in studio... ah no erano Alberto Matano… - _Alessio_88 : Lorella Cuccarini o Sovranella Cuccarini sarà in brodo di giuggiole #lavitaindiretta - infoitcultura : Lorella Cuccarini e Alberto Matano, l’ex volto del Tg 1 cade nel tranello della collega “Mi ha dato un colpo..” -