Liverpool-Atletico e il derby di Manchester hanno triplicato i morti da Covid-19 in Inghilterra (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Cheltenham Festival, Liverpool-Atletico Madrid, il derby di Manchester. In Gran Bretagna li ricorderanno a lungo. Sono i tre “eventi zero”, le “riunioni” di massa che hanno acceso la miccia del contagio. I numeri cominciano a supportare la teoria: tutti e tre gli eventi, a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone, di cui molti provenienti dall’estero, si sono svolti tra l’8 e il 13 marzo, subito dopo l’arrivo ufficiale del virus in Gran Bretagna, ma prima del blocco attuato in ritardo dal governo. E ora uno studio dell’Edge Health, il principale servizio di dati per il servizio sanitario nazionale, mostra che hanno molto probabilmente provocato tra i 2,5 e i 3,5 decessi in più al giorno negli ospedali locali, da 20 a 35 giorni dopo. “Dobbiamo capire di più su come e quando il virus viene trasmesso in modo, ... Leggi su ilnapolista Emergenza Coronavirus : Liverpool-Atletico Madrid oggetto di indagine

