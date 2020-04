“Il Comitato scientifico ha sbagliato i calcoli sui 151mila in intensiva”. Lo studio che sbugiarda il governo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr – Il documento del Comitato tecnico scientifico nel quale si ipotizzava il terribile scenario di 151mila pazienti in terapia intensiva nel caso di una riapertura totale – e che, di fatto, ha frenato l’avvio della fase due – conterrebbe un errore di calcolo che ne inficerebbe l’attendibilità. Le ipotesi considerate dagli esperti nello studio si baserebbero infatti su cifre riferite a una popolazione di 250 milioni di abitanti e non di 60, quale è, invece, il numero dei cittadini italiani. L’errore è stato scoperto dalla holding Carisma presieduta da Giovanni Cagnoli, che ha rivelato come, su 45 dei 46 possibili scenari presi in considerazione dal Comitato tecnico, le proiezioni del numero di posti occupati in terapia intensiva risultavano inferiori rispetto alla capacità nazionale (9mila posti). Un risultato ben ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - Richeldi (Comitato tecnico-scientifico) : “Il 30% dei pazienti esce da terapie intensive con problemi respiratori”

