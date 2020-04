I bambini ci guardano, ma sono i grandi assenti e i più a rischio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dove sono i bambini? Le misure dettate per la Fase 2 aprono le strade a un cambiamento, ma il mondo dei piccoli sembra ancora eccessivamente trascurato. L'Ordine degli psicologi della Sicilia pone l'accento sui problemi, ma anche sulle opportunità che impongono una riflessione legata al mondo dell'infanzia. "Dal 5 marzo - afferma la consigliera Giovanna Blanco - le scuole hanno definitivamente chiuso i portoni e poco dopo sono cessate anche le attività sportive e ludico-ricreative. In un clima globale di incertezza e paura, i bambini hanno dovuto adattarsi ad un grande ed improvviso cambiamento. Certamente, la quarantena ha consentito loro di riscoprire una dimensione familiare rinnovata da tempi più umani, da una maggiore condivisione e presenza di genitori, forse come mai era accaduto. Ma, nel susseguirsi dei giorni, i bambini hanno iniziato a ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dove? Le misure dettate per la Fase 2 aprono le strade a un cambiamento, ma il mondo dei piccoli sembra ancora eccessivamente trascurato. L'Ordine degli psicologi della Sicilia pone l'accento sui problemi, ma anche sulle opportunità che impongono una riflessione legata al mondo dell'infanzia. "Dal 5 marzo - afferma la consigliera Giovanna Blanco - le scuole hanno definitivamente chiuso i portoni e poco dopocessate anche le attività sportive e ludico-ricreative. In un clima globale di incertezza e paura, ihanno dovuto adattarsi ad un grande ed improvviso cambiamento. Certamente, la quarantena ha consentito loro di riscoprire una dimensione familiare rinnovata da tempi più umani, da una maggiore condivisione e presenza di genitori, forse come mai era accaduto. Ma, nel susseguirsi dei giorni, ihanno iniziato a ...

