Formula 1 | Budget cap Ferrari propone tetto spesa a 130 milioni | ma dal 2023

(Di mercoledì 29 aprile 2020)1: nei prossimi giorni si deciderà per un nuovo taglio delcap per le prossime stagioni ma la discussione è rovente.spostare alla riduzione a 130 mln.

realferrarista : RT @FormulaPassion: Budget cap, Ferrari propone 130 milioni dal 2023 - mattiamaestri46 : RT @FormulaPassion: Budget cap, Ferrari propone 130 milioni dal 2023 - FormulaPassion : Budget cap, Ferrari propone 130 milioni dal 2023 - MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Formula 1, Ferrari: Circus in discussione con il nuovo “budget cap” - automobilismoIT : Formula 1, Ferrari: Circus in discussione con il nuovo “budget cap” -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Budget

FormulaPassion.it

MARANELLO - E' un messaggio chiaro, quasi una minaccia, quella che nei giorni scorsi Mattia Binotto, team principal Ferrari, al giornale inglese The Guardian ha rilasciato. Il tema affrontato è quello ...[Rassegna Stampa] – Prosegue la partita a scacchi riguardante l’abbassamento del tetto spesa per le scuderie di Formula 1. Se alcune squadre come Haas e McLaren spingono ad abbassarlo a 100 milioni, l ...