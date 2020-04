Elena Sofia Ricci su Vivi e lascia vivere svela: “Niente è come sembra” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Elena Sofia Ricci su Vivi e lascia vivere: “Ho perso la memoria e non mi ricordo niente” La nuova fiction con Elena Sofia Ricci, Vivi e lascia vivere, nella prima puntata ha ottenuti ottimi ascolti. Laura, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, è una donna che perde tutto: marito, lavoro, speranza. Starà a lei non lasciarsi andare e ricostruire la sua vita. La storia ruota attorno anche al rapporto di Laura con i suoi tre figli. In diretta oggi con Maxim Italia, si è parlato proprio di loro e della fatica che a volte fanno i ragazzi a vedere la realtà familiare, seppur dolorosa. A proposito del figlio maschio di Laura, il giornalista ha avanzato l’ipotesi circa il fatto che si scoprirà sia gay. La Ricci non ha smentito, si è limitata a sorridere nel tentativo di far capire che non poteva svelare nulla ed ha detto: ... Leggi su lanostratv Elena Sofia Ricci : “E’ stato davvero molto imbarazzante”

Vivi e lascia vivere - Elena Sofia Ricci : ‘Recitare con lui è stato imbarazzante’

