Coronavirus, Speranza “La fase 2 non e’ ‘Liberi tutti’” (Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo ha l’obbligo di dire la verita’, c’e’ in questo momento una domanda enorme, ma un governo serio ha l’obbligo di dire come stanno le cose, l’epidemia e’ in corso, ma comunque serve aprire una fase nuova, la curva si e’ piegata, l’indice del contagio e’ sceso sotto la soglia 1, e ora si possono iniziare gradualmente a fare cose. La fase 2 non e’ lo scampato pericolo, non e’ il liberi tutti, ma un allentamento delle misure dentro un’epidemia che non si e’ esaurita”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza a Dimartedi’ su La7.“Si riparte con massima prudenza, quando abbiamo assunto queste misure, e siamo stati i primi in Europa e abbiamo firmato misure durissime, nessuno di noi lo ha fatto con leggerezza. Allora l’indice di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : Speranza - ‘lockdown? Rivendico quel passaggio - virus non al Sud’

Coronavirus : Speranza - ‘decreto è firmato - con la Cei ci confronteremo ancora’

