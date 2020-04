(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Dal 4 maggio rimettiamo al lavoro quattro milioni e mezzo di italiani, tra costruzioni, manifattura, servizi collegati, ovviamente nel rispetto dei protocolli” ed è “una base per poter fare una riapertura progressiva e completa. Sarà un test importante. Dipenderà dai buoni comportamenti. Un'apertura apermette di verificare la robustezza del”. È quanto afferma al Corriere della Sera, Vittorio, il manager a capo della task force di esperti incaricato dal premier Conte di orientare e consigliare il governo sul modo migliore di procedere per arginare l'avanzata del virus e proteggere la salute degli italiani.aggiunge anche che l'applicazione tecnologica individuata a garanzia del controllo circa l'espansione del virus “potrà servire se arriva in fretta, e se la scarica la grande ...

contribuenti : Colao annuncia: 'Aperture a ondate per testare il sistema' - fisco24_info : Colao annuncia: 'Aperture a ondate per testare il sistema': “Dal 4 maggio rimettiamo al lavoro quattro milioni e me… -

Ultime Notizie dalla rete : Colao annuncia

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

A dare l’annuncio è il dem Francesco Boccia: «Dobbiamo avere un po’ di pazienza in più, sapendo che stiamo mettendo in sicurezza il Paese. Poi ci sarà un momento, dopo il 18 maggio, in cui conteranno ...“Dal 4 maggio rimettiamo al lavoro quattro milioni e mezzo di italiani, tra costruzioni, manifattura, servizi collegati, ovviamente nel rispetto dei protocolli” ed è “una base per poter fare una riape ...