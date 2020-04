Xbox e Coronavirus | Phil Spencer non ha intenzione di sfruttare la pandemia a proprio

(Di martedì 28 aprile 2020) Il boss di, ha parlato della delicata situazione in cui si trovano le aziende dell'industria durante l'attualedi(COVID-19).In un'intervista con Business Insider, il dirigente ha riconosciuto che- come tante altre aziende di giochi - ha visto alcuni benefici in questo periodo a causa del fatto che la maggior parte delle persone trascorrono più tempo a casa, ma ha anche sottolineato che non vuole approfittare della situazione."Volevamo essere molto premurosi e nonla situazione", ha detto. "Non stiamo mettendo in atto tattiche commerciali diverse o altre cose".Leggi altro...

