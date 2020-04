Se i contagi tornano ad aumentare | chiudiamo il rubinetto delle aperture | ha detto Conte

Leggi su agi

(Di martedì 28 aprile 2020) "Il rischio di uno di ritorno è molto concreto. Questa è la ragione che ci spinge ad un allentamento di misure ma con prudenza. Avvieremo il metodo dei rubinetti, una sorta di algoritmo matematico che ci consentirà di tenere sempre sotto controllo l'andamento del virus, e se ci saranno ritorni potremo intervenire in modo mirato chiudendo il". Lo ha affermato Giuseppeal termine dell'incontro in prefettura a Lodi sottolineando che "abbiamo visto in altri Paesi cosa significa cambiare strategia". "Il rischio di uno di ritorno è molto concreto e questa è la ragione che ci spinge a un allentamentomisure ma con prudenza", ha poi aggiunto. All'incontro hanno partecipato anche medici degli ospedali di Lodi e Codogno che il premier ha "ringraziato per il lavoro egregio e significativo che hanno fatto, ...