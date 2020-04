Raffaele, dalla strada alla pizzeria grazie al pm Maresca/ “Per me è come un papà” (Di martedì 28 aprile 2020) Raffaele è stato tolto dalla strada grazie all'intervento del pm Maresca: ora ha aperto una pizzeria, che però è al momento chiusa per l'emergenza coronavirus Leggi su ilsussidiario La Provincia di Salerno ricorda Raffaele Guariglia a 50 anni dalla sua morte

Apre le porte il reparto di terapia intensiva del San Raffaele - nato dalla campagna dei Ferragnez (Di martedì 28 aprile 2020)è stato toltoall'intervento del pm: ora ha aperto una, che però è al momento chiusa per l'emergenza coronavirus

repubblica : Milano guadagna il 3%, spread in calo. Nuovi stimoli dalla Banca del Giappone. Petrolio ancora ko [di RAFFAELE RICC… - malafemmina54 : RT @opificioprugna: Sequestrate a #IrenePivetti mascherine irregolari per milioni di euro importate dalla Cina. Salvo una che dovrebbe in… - fpav : RT @repubblica: Milano guadagna il 3%, spread in calo. Nuovi stimoli dalla Banca del Giappone. Petrolio ancora ko [di RAFFAELE RICCIARDI] [… - cberrets : RT @repubblica: Milano guadagna il 3%, spread in calo. Nuovi stimoli dalla Banca del Giappone. Petrolio ancora ko [di RAFFAELE RICCIARDI] [… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Milano guadagna il 3%, spread in calo. Nuovi stimoli dalla Banca del Giappone. Petrolio ancora ko [di RAFFAELE RICCIARDI] [… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaele dalla Raffaele, dalla strada alla pizzeria grazie al pm Maresca/ “Per me è come un papà” Il Sussidiario.net Via Burla, un detenuto si arrampica sul muro dei passeggi. E Cutolo attende la scarcerazione

Scrive il sindacato di polizia penitenziaria Sinappe: "Questo è quanto sta accadendo presso gli Istituti Penali di Parma: un detenuto magrebino, nel corso della fruizione dell’ora d’aria, presso il co ...

Raffaele, dalla strada alla pizzeria grazie al pm Maresca/ “Per me è come un papà”

A Storie Italiane si è trattata la bella vicenda di Raffaele, un ragazzo che è stato tolto dalle strade difficili di Napoli, e che ha cambiato vita, grazie e soprattutto all’aiuto di Catello Maresca, ...

Scrive il sindacato di polizia penitenziaria Sinappe: "Questo è quanto sta accadendo presso gli Istituti Penali di Parma: un detenuto magrebino, nel corso della fruizione dell’ora d’aria, presso il co ...A Storie Italiane si è trattata la bella vicenda di Raffaele, un ragazzo che è stato tolto dalle strade difficili di Napoli, e che ha cambiato vita, grazie e soprattutto all’aiuto di Catello Maresca, ...