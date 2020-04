Massimo Giletti | “Quando è morto mio padre dalla Rai nemmeno un telegramma Il presidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) È diventato un vero e proprio tormentone da qualche anno: dove andrà in onda la prossima stagione? Il coronavirus probabilmente metterà uno stop al telemercato ma nei giorni scorsi Tvblog aveva ipotizzato un ritorno del giornalista torinese in Rai, addirittura al sabato sera. È proprioa mettere un freno alle indiscrezioni in un’intervista al sito Superguidatv: “La rete ha delle informazioni che incrocia con le variabili del possibile. Forse sono rimasti ai grandi successi che avevamo fatto in coppia con Ganmarco Mazzi su Rai 1 occupandoci di personaggi del calibro di Zucchero, Battisti e Mia Martini. Racconti del mondo della musica che fecero il 25% di share contro un avversario molto forte come Maria De Filippi. Sono dei bei ricordi, ma io oggi ho un legame molto profondo con ilCairo.” Parlando del suo ...