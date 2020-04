“Mascherine a 50 centesimi? Prezzo troppo basso”: la rabbia di Confcommercio (Di martedì 28 aprile 2020) “Mascherine a 50 centesimi? Prezzo troppo basso”: la rabbia di Confcommercio Nel corso della conferenza stampa di domenica scorsa, 26 aprile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le misure studiate dal governo per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, quella della convivenza con il Covid-19. Tra le novità, ha spiegato il premier, “i prezzi di mercato delle mascherine saranno calmierati, avremo un Prezzo giusto ed equo intorno a 0,50 centesimi per le mascherine chirurgiche. Se i consumatori possono dirsi soddisfatti di questo Prezzo calmierato, stessa cosa non si può dire per i commercianti. In particolare la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, è andata su tutte le furie: “Con le attuali dinamiche di mercato, il Prezzo massimo di 50 centesimi è una cifra che non ... Leggi su tpi Coronavirus in Italia - Conte annuncia la fase 2 - polemiche con la Cei sulle messe. Arcuri : “Mascherine a 50 centesimi”

MichelaMarzano : Voi che in Italia vi lamentate sempre lo sapete che le mascherine qui in Francia vengono vendute in farmacia (quand… - NicolaPorro : ???? A proposito delle #mascherine e del prezzo imposto (0,50 centesimi) ecco una lettera di un #imprenditore che fa… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Confcommercio: con prezzo 50 centesimi stop mascherine #confcommercio - francelenzi : RT @Keynesblog: Su Amazon le mascherine vanno a 36 centesimi ma il governo statalista e antimercatista vuole uccidere il mercato imponendo… - Roma_H_24 : Mascherine a 50 centesimi, queste le paure dei farmacisti del Trieste-Salario - -

