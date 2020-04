La quarantena di Sara | mamma di un autistico | “ci hanno dimenticato”

Leggi su chedonna

(Di martedì 28 aprile 2020)racconta la suadadi un bambino, unain cui sembra che tutti si siano dimenticati di loro “Ma Leo ha perso in un mese un anno di frutti di terapia già pagata. Qualcosa bisogna fare per evitare il disastro: non cineanche pensato, alle nostre esigenze. Ho sentito … L'articolo Ladidi un: “cidimenticato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it