Il nuovo puzzle più grande del mondo

Leggi su wired

(Di martedì 28 aprile 2020) (Foto: www.grafika-.com)Fermi tutti! Se pochi giorni fa avete ordinato ildedicato alle 27 meraviglie dellanciato da Kodak come il piùmai creato (51.300 pezzi), sappiate che il record non è più il suo. Esiste un altro, a tema artistico stavolta, che conta ben 54mila tesserine. Il mega, una volta completato, misura 864 centimetri per 204 (quello di Kodak è solo 860 x 190) e raffigura opere d’arte famosissime, come se fosse la parete di un museo: dal Bacio di Gustav Klimt alla Gioconda di Leonardo da Vinci, dalla Notte stellata di Vincent van Gogh alla Ragazza col turbante di Jan Vermeer. Lo sterminatoè prodotto dall’azienda francese Grafika (che nel 2017 aveva già lanciato una scatola da record da 48mila pezzi) e può essere comprato online sul sito. ...