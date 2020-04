De Luca chiarisce: «In Campania, jogging vietato: si può solo passeggiare» (Di martedì 28 aprile 2020) La giornata di ieri era stata la prima che aveva fatto segnare un timido allentamento delle misure di contenimento in Campania. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva consentito delle uscite in strada in alcune fasce orarie, visto l’andamento della curva del contagio all’interno della stessa regione. Tuttavia, quasta concessione è stata occasione di assembramenti anche piuttosto evidenti sul lungomare di Napoli, con molta gente che si è riversata in strada per correre e fare esercizio fisico. Oggi, De Luca è intervenuto per specificare il divieto di jogging in regione. LEGGI ANCHE > Per De Luca chi crede di riprendere la movida è uno scemo che si è bevuto il cervello Divieto di jogging in Campania, il chiarimento di De Luca Nella giornata del 28 aprile, infatti, il governatore ha emanato un chiarimento rispetto ... Leggi su giornalettismo VIDEO – De Luca chiarisce dopo la ‘fuga’ di ieri sera

