Da Varedo a Limbiate a piedi | anziana malata salvata dalla Polizia locale

(Di martedì 28 aprile 2020) Ladiha intercettato questa mattina un’donna in stato confusionale e l’ha riaccompagnata nella sua casa dida dove si era allontanata. La donna, 80 anni, è stata individuata in via Sardegnapattuglia delladiin servizio di controllo sul territorio. I vigili hanno avvicinato la … L'articolo Daproviene da Il Notiziario.

