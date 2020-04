Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Agcom, in crescita fake news online, tra 5 e 6% Ma diminuiscono le ricerche in rete e le interazion… - AGCOMunica : #Agcom pubblicato il secondo numero dell’Osservatorio sulla #disinformazione online - Speciale #coronavirus… - FRitrovato : RT @AGCOMunica: #Agcom pubblicato il secondo numero dell’Osservatorio sulla #disinformazione online - Speciale #coronavirus - andtrap : Un trend decrescente si osserva anche per l’offerta di informazione, mentre torna ad aumentare l’incidenza della di… - filoage : Coronavirus, l'Agcom: in crescita le fake news online, tra il 5 e il 6% -

Coronavirus Agcom Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Agcom