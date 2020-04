Coronavirus, la Germania allenta le misure restrittive e l’epidemia torna a crescere (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus, la Germania allenta le misure restrittive e l’epidemia torna a crescere Dopo l’allentamento delle misure restrittive, in Germania l’epidemia di Coronavirus è tornata a crescere. È quanto emerso dai dati diffusi dal Robert Koch Institute (Rki) nella mattinata di martedì 28 aprile. Secondo l’istituto, infatti, il tasso di contagio, è risalito a 1: questo significa che ogni persona infetta ne contagia un’altra. Prima dell’allentamento delle misure restrittive, invece, il tasso di infezione era sceso a 0,7. Anche il tasso di mortalità è aumentato secondo i dati diffusi dall’Rki secondo cui ora è al 3,8 per cento, una soglia che rimane comunque al di sotto di alcuni Paesi come la Francia. Gli ultimi dati diffusi dalle autorità parlano di 156.337 casi totali e di 5.913 decessi ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oggi Giuseppe Conte nel lodigiano - Arcuri : “Crescita casi in Germania monito per noi”

