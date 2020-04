Barbara D’Urso furiosa in diretta | batte il tacco a terra e sguardo d’odio verso un suo

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 28 aprile 2020) Tensione a Live Non è la D’Urso La puntata di Live Non è la D’Urso andata in onda domenica 26 aprile 2020 ha preso al via con un po’ di ritardo a causa dell’edizione straordinaria del TG5. Quest’ultimo, infatti, ha trasmesso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che ha presentato la tanto attesa Fase 2. Il Premier ha parlato di quello che accadrà dal prossimo 4 maggio, ovvero che dovremo convivere con il Covid-19, quindi dobbiamo continuare a tenere le distanze, ma anello stesso tempo verranno aperte le attività all’ingrosso. Dopo il discorso,D’Urso ha avuto qualche problema tecnico in. Il talk è partito subito dopo il telegiornale cogliendola impreparata. “complicata. Siamo partiti incollati al TG5. Siamo abbassata impreparati”, ha ...