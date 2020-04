Videogiochi in uscita PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch – 27 Aprile 2020 – 1 Maggio 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) Nuova settimana ricca di uscite per il settore videoludico. Numerosi sono i titoli in arrivo da oggi e fino al primo Maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, molti di essi sconosciuti altri più noti. Scopriamoli insieme. Lunedì 27 Aprile Mosquitoes and Zombies PCAdaptaTank PCDerange PCWasted World PCShattered Hourglass PCKnock Harder PCMartedì 28 Aprile Tra le uscite del 28 Aprile segnaliamo diversi titoli, come ad esempio Moving Out, Sakura Wars, Snow Runner e Daymare 1998, giochi indubbiamente più noti rispetto ad altri, che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire. Movint Out è un gioco di traslochi, nel quale dovrete appunto sfidare amici a trasportare pacchi da un posto all’altro, Sakura Wars è un videogioco di mech con grafica in stile Anime, Snow Runner è un gioco di guida che vi porterà ... Leggi su gamerbrain Due videogiochi di Demon Slayer in uscita su PS4 e mobile : tutte le novità

Videogiochi in uscita a marzo 2020 : i migliori su PS4 - Xbox One - Switch e PC

Videogiochi in uscita a febbraio 2020 : ecco i titoli in arrivo (Di lunedì 27 aprile 2020) Nuova settimana ricca di uscite per il settore videoludico. Numerosi sono i titoli in arrivo da oggi e fino al primosu PC, PS4,One e, molti di essi sconosciuti altri più noti. Scopriamoli insieme. Lunedì 27Mosquitoes and Zombies PCAdaptaTank PCDerange PCWasted World PCShattered Hourglass PCKnock Harder PCMartedì 28Tra le uscite del 28segnaliamo diversi titoli, come ad esempio Moving Out, Sakura Wars, Snow Runner e Daymare 1998, giochi indubbiamente più noti rispetto ad altri, che vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire. Movint Out è un gioco di traslochi, nel quale dovrete appunto sfidare amici a trasportare pacchi da un posto all’altro, Sakura Wars è un videogioco di mech con grafica in stile Anime, Snow Runner è un gioco di guida che vi porterà ...

Netstarsitalia : Pokémon Mistery Dungeon su Switch A quanto pare #Nintendo e The Pokémon Company lo hanno fatto! Con l'uscita defini… - elevenshearts : 24/04/20 Oggi non sono uscita... non ne sentivo il bisogno. Giornata come le altre, se non che l’unica gioia che… - tuttoteKit : Sword Art Online Alicization Lycoris: posticipata la data d'uscita #BandaiNamco #PC #PS4… - TechByteSite : Trackmania Nations, titolo di corse del 2006 sviluppato da Nadeo, è pronto a tornare con un reboot ufficiale da par… - JustNerd_IT : #Predator Hunting Grounds, online un nuovo lungo gameplay del gioco in uscita oggi - Leggi l'articolo completo su:… -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi uscita Videogiochi in uscita, ecco i titoli in vendita online ad aprile e maggio InvestireOggi.it Martina: «Raccolgo storie e ricordi delle persone morte per il coronavirus»

Martina Picca raccoglie i ricordi delle persone che hanno perso un parente o un amico a causa del coronavirus. Decine le lettere che ha ricevuto ...

Coronavirus, ecco quello che si potrà fare nella Fase 2

In serata la firma del nuovo Dpcm: sì agli incontri con i familiari più stretti, all'attività sportiva a distanza e ai funerali. Ancora vietati gli spostamenti da regione a regione, ma sarà "consentit ...

Martina Picca raccoglie i ricordi delle persone che hanno perso un parente o un amico a causa del coronavirus. Decine le lettere che ha ricevuto ...In serata la firma del nuovo Dpcm: sì agli incontri con i familiari più stretti, all'attività sportiva a distanza e ai funerali. Ancora vietati gli spostamenti da regione a regione, ma sarà "consentit ...