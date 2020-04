“Uccide il cane e posta tutto su Facebook, condividete e aiutateci a riconoscere quest’uomo” (Di lunedì 27 aprile 2020) SocialBuzz è un sito ad alto contenuto clickbait e in queste ore sta circolando un articolo su un uomo che avrebbe ucciso un cane per poi postare tutto su Facebook. Troviamo un post, ad esempio, nel gruppo Facebook Italia Viva di Matteo Renzi Leader, ma se clicchiamo sull’anteprima veniamo reindirizzati a una pagina vuota. L’articolo, infatti, non è più in rete ma riusciamo a recuperarlo dalla cache di Google. Dalla cache di Google scopriamo che l’articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2016 e che in 4 anni le cose sono decisamente cambiate. In primo luogo cercare in Italia un uomo residente in Bulgaria potrebbe essere inutile: stiamo parlando, infatti, di Simeon Simeonov che nel gennaio 2016 postò su FB una foto che lo ritraeva con un cane morto, da lui ucciso, come monito per i suoi vicini di casa. Il crudele episodio ... Leggi su bufale (Di lunedì 27 aprile 2020) SocialBuzz è un sito ad alto contenuto clickbait e in queste ore sta circolando un articolo su un uomo che avrebbe ucciso unper poiresu. Troviamo un post, ad esempio, nel gruppoItalia Viva di Matteo Renzi Leader, ma se clicchiamo sull’anteprima veniamo reindirizzati a una pagina vuota. L’articolo, infatti, non è più in rete ma riusciamo a recuperarlo dalla cache di Google. Dalla cache di Google scopriamo che l’articolo è stato pubblicato il 21 ottobre 2016 e che in 4 anni le cose sono decisamente cambiate. In primo luogo cercare in Italia un uomo residente in Bulgaria potrebbe essere inutile: stiamo parlando, infatti, di Simeon Simeonov che nel gennaio 2016 postò su FB una foto che lo ritraeva con unmorto, da lui ucciso, come monito per i suoi vicini di casa. Il crudele episodio ...

