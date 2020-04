«Sono illegittime le multe per aver violato la quarantena Si può fare ricorso»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 aprile 2020) Libero intervista Mauro Sandri, avvocato di Milano esperto di diritto internazionale. Ha appena lanciato l’iniziativa di una class action contro locomminate agli italiani durante lada Covid-19. In pochi giorni ha raccolto 300 mandati. «Il governo italiano ha attuato misure drastiche di distanziamento e di fermo totale dell’economia al di fuori di una effettiva necessità. Le esperienze di altri Paesi, il parere di autorevoli esperti sanitari, i dati concreti statistici che attestano come nei Paesi dove il lockdown non è stato attuato non vi siano stati più morti né più contagiati, costituiscono prove inconfutabili dell’inefficacia delle misure restrittive italiane. Il loro paventato mantenimento, anche dopo il 3 maggio, impedirebbe la ripresa». L’obiettivo è chiedere un risarcimento per i ...