Riaprire la Chiesa, grembiule dei poveri e anfora dei fedeli (Di lunedì 27 aprile 2020) Nel rapporto tra Chiesa e Stato o meglio tra Cei e Governo poche volte si è registrato un botta e risposta così immediato. Ancora non era stato pubblicato il Dpcm che gli uffici della Cei rispondevano con parole di una durezza inconsueta. È evidente che qualcosa non è andata per il verso giusto. Dal momento che fin dalle prime battute di questa crisi, drammatica crisi, si è cercata la massima sinergia con una Chiesa pressata dai fedeli, dagli stessi preti e dai maestri di pensiero, alcuni di questi ultimi non avevano contezza delle questioni religiose.È evidente a tutti che un fremito e un anelito religioso, vuoi per paura, vuoi perché dinanzi alle crisi, emergano le domande ineludibili. Proprio domenica durante la celebrazione eucarestia, in una di Basilica San Francesco d’Assisi vuota, riecheggiavano più forte che mai le ... Leggi su huffingtonpost Ora la Chiesa vuole la "fase 2" : il piano della Cei per riaprire

Coronavirus - Regione Lazio : parroco San Luigi dei Francesi partito il 14 febbraio da Roma. Riaprire chiesa (Di lunedì 27 aprile 2020) Nel rapporto trae Stato o meglio tra Cei e Governo poche volte si è registrato un botta e risposta così immediato. Ancora non era stato pubblicato il Dpcm che gli uffici della Cei rispondevano con parole di una durezza inconsueta. È evidente che qualcosa non è andata per il verso giusto. Dal momento che fin dalle prime battute di questa crisi, drammatica crisi, si è cercata la massima sinergia con unapressata dai, dagli stessi preti e dai maestri di pensiero, alcuni di questi ultimi non avevano contezza delle questioni religiose.È evidente a tutti che un fremito e un anelito religioso, vuoi per paura, vuoi perché dinanzi alle crisi, emergano le domande ineludibili. Proprio domenica durante la celebrazione eucarestia, in una di Basilica San Francesco d’Assisi vuota, riecheggiavano più forte che mai le ...

GAIASPIA : La chiesa cattolica vuole riaprire le chiese per non perdere le offerte. Valgono più gli euro delle persone as usua… - HuffPostItalia : Riaprire la Chiesa, grembiule dei poveri e anfora dei fedeli - FaustoVacca1 : Sigillare i confini il 21 febbraio Aprire fabbriche musei palestre il 27 febbraio Finalmente ci ascoltano chiudete… - latum69 : @AnnalisaChirico @La7tv Un’altra poveretta che non è mai andata in chiesa in vita sua ma che ora pur di fare polemi… - lukilotom : Mia madre è praticante, credente, andava a pulire la chiesa ogni giovedì. Oggi al tg sente che la CEI preme per ria… -