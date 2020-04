Pistoia, morta Matilde Capecchi, seconda vittima di sarcoma osseo in due anni (Di lunedì 27 aprile 2020) E’ morta a Pistoia Matilde Capecchi, la 18enne ammalata di sarcoma osseo, tra le otto persone colpite dalla malattia negli ultimi quattro anni. In due paesi del Comune di Serravalle Pistoiese, Casalguidi e Cantagrillo, che hanno circa 6.500 abitanti, negli ultimi quattro anni si è verificato un tragico incremento di sarcoma osseo: sette casi si … L'articolo Pistoia, morta Matilde Capecchi, seconda vittima di sarcoma osseo in due anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 27 aprile 2020) E’, la 18enne ammalata di, tra le otto persone colpite dalla malattia negli ultimi quattro. In due paesi del Comune di Serravalle Pistoiese, Casalguidi e Cantagrillo, che hanno circa 6.500 abitanti, negli ultimi quattrosi è verificato un tragico incremento di: sette casi si … L'articolodiin dueproviene da www.meteoweek.com.

