Nicchi: “Chi deve decidere lo faccia e ci dica se possiamo tornare a giocare o no” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, è intervenuto a Radio Rai per commentare la decisione del Governo di rimandare a dopo il 18 maggio gli allenamenti per gli sport collettivi. “Si riparte? Al momento dico 50 e 50. Si tratta di vedere lo sviluppo degli eventi e prendere una decisione. Bisogna valutare se il rischio è enorme, e allora è inutile perdere tempo, o se il rischio è calcolato e se ce lo possiamo permettere. E allora sarebbe il momento di dare fiducia e serenità”. Occorre che chi deve prendere le decisioni lo faccia, ha aggiunto Nicchi. “Chi deve prendere le decisioni, le prenda, senza paura, e ci dica se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni”. L'articolo Nicchi: “Chi deve decidere lo faccia e ci dica se possiamo tornare a giocare o no” ... Leggi su ilnapolista Iva Zanicchi - sfogo social : “Chiambretti non ci ha tenuto nascosto il Coronavirus - sono pettegolezzi e cattiverie” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente dell’Aia, Marcello, è intervenuto a Radio Rai per commentare la decisione del Governo di rimandare a dopo il 18 maggio gli allenamenti per gli sport collettivi. “Si riparte? Al momento dico 50 e 50. Si tratta di vedere lo sviluppo degli eventi e prendere una decisione. Bisogna valutare se il rischio è enorme, e allora è inutile perdere tempo, o se il rischio è calcolato e se ce lopermettere. E allora sarebbe il momento di dare fiducia e serenità”. Occorre che chiprendere le decisioni lo, ha aggiunto. “Chiprendere le decisioni, le prenda, senza paura, e cisepresto o se dobbiamo restare fermi due anni”. L'articolo: “Chiloe ciseo no” ...

napolista : Nicchi: “Chi deve decidere lo faccia e ci dica se possiamo tornare a giocare o no” Il presidente dell’Aia a Radio R… - TuttoMercatoWeb : AIA, Nicchi: 'Chi deve decidere lo faccia. E ci dica se possiamo giocare o dobbiamo fermarci' - MauroDs87 : Chi sbaglia... Viene premiato #Orasato #Nicchi #InterJuventus - biscone69 : Preparano il sostituto di #Nicchi? “Lo si era già capito la sera di Inter-Juventus 2-3(28 aprile 2018): li rapprese… - d9davide : RT @sunday_ky: Nicchi:'Chi non ha fiducia negli arbitri in questo momento, faccia il favore: cambi sport”. Non si preoccupi,non avevo comun… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicchi “Chi Le zone d’ombra di Trenitalia. Meno Intercity, carrozze e posti a sedere | Il dossier della Regione Puglia Eco dalle Città