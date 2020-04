Mondragone Bene Comune: “Buoni spesa da correggere e welfare da aumentare” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Mondragone Bene Comune. “In molti ci hanno chiesto approfondimenti sui buoni spesa e sull’illegittimo requisito della residenza. L’AMBC ancora una volta sottolinea: i buoni spesa per generi alimentari per l’emergenza Covid 19 non possono essere riservati – come ha fatto il Comune di Mondragone – ai residenti. A Roma il Tribunale civile ha accolto il ricorso di un immigrato filippino sprovvisto di permesso di soggiorno e di residenza, bollando come discriminatoria la delibera del Campidoglio. Il decreto del Tar Abruzzo n. 79 del 22 Aprile ha dichiarato illegittimo e sospeso l’avviso del Comune dell’Aquila (sindaco di Fratelli d’Italia) perché essendo indirizzato ai “residenti nel Comune” ... Leggi su anteprima24 Associazione Mondragone Bene Comune : “Ritorniamo a coltivare”

Mondragone Bene Comune : Si intervenga sul divario digitale

Assocaizione Mondragone Bene Comune : “A proposito di buoni e di cattivi” (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione. “In molti ci hanno chiesto approfondimenti sui buonie sull’illegittimo requisito della residenza. L’AMBC ancora una volta sottolinea: i buoniper generi alimentari per l’emergenza Covid 19 non possono essere riservati – come ha fatto ildi– ai residenti. A Roma il Tribunale civile ha accolto il ricorso di un immigrato filippino sprovvisto di permesso di soggiorno e di residenza, bollando come discriminatoria la delibera del Campidoglio. Il decreto del Tar Abruzzo n. 79 del 22 Aprile ha dichiarato illegittimo e sospeso l’avviso deldell’Aquila (sindaco di Fratelli d’Italia) perché essendo indirizzato ai “residenti nel” ...

casertafocus : MONDRAGONE – Orti sociali, Bene Comune: la necessità di essere una ‘città commestibile’ - AppiaPolis : New post (ASSOCIAZIONE MONDRAGONE BENE COMUNE: 'I RIFIUTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS') has been published on AppiaPol… -