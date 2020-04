La Torre di Babele

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il problema della “fase 2” è che non c’è nessuna “fase 2” e che la comunicazione del Governo è gestita malissimo: il Causìdico va in crisi quando si tratta di decidere. Ora scopriamo che esiste l’ennesimo documento “riservato” – pesante caveat del Comitato di Salute Pubblica (o Comitato Tecnico Scientifico) – che ha mozzato il fiato in gola al Nostro. Ma se è un documento riservato perché circola su tutti i giornali online? Voglio essere secco: io non voglio sapere quale sia stato il percorso decisionale e valutativo interno al decisore politico, io dal decisore mi aspetto, omen nomen, decisioni e una comunicazione in linea. Serviva dire altro che non “Fase 2”, serviva dire: possiamo allentare su alcune attività economiche di filiera per non far collassare ...