La grande abbuffata del debito | la fase uno e mezzo e il ritorno nei borghi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 aprile 2020) LADELCirca 43.100 euro a testa, neonati compresi. Il Sole 24 Ore ha calcolato a quanto ammonta ildi ogni italiano dopo l’approvazione del Def. In questa, tutti gli Stati stanno ricorrendo ai bilanci pubblici per fronteggiare l’emergenza sanitaria e sostenere l’economia reale: è una scelta obbligata. Il cancelliere dello scacchiere britannico Rishi Sunak ha detto addio all’austerità (Financial Times), ilpubblico della Germania arriverà al 75% del Pil (Reuters), e negli Stati Uniti si parla ormai di livelli “astronomici” del(Axios). Il problema però non è ilpubblico in sé, scrive l’Economist. Quello che conta in primis è il costo della sua “manutenzione”. E finché i tassi di interesse sono bassi, ...