In Svezia apre il ristorante per un solo cliente

(Foto: da www.facebook.com/bordforen)Un tavolo, una sedia, un campo tutto intorno. La scena, a metà strada tra l'onirico e il metafisico, è la risposta svedese al coronavirus. Vale a dire un ristorante con un unico coperto, in mezzo alla natura, servito senza alcun contatto umano. L'idea di Rasmus Persson e Linda Karlsson solo qualche mese fa sarebbe sembrata una provocazione d'artista, ma ora (in tempi di distanziamento sociale e pareti di plexiglass) acquista senso. I due hanno creato Bord för en (cioè tavolo per uno) e dal 10 maggio ad agosto dovrebbero raccogliere le prenotazioni. Le prime immagini che circolano sono poeticamente struggenti: il tavolo apparecchiato con tovaglia bianca e fiori, in mezzo alla natura, è l'emblema della solitudine causata dal Covid-19.

Si chiama Bord för en (cioè tavolo per uno), nella piccola località di Ransäter. E prevede persino il servizio contactless: al posto del cameriere, una specie di teleferica che porta un cesto da picni ...

