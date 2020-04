ICF Group | informativa sull’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – ICF, dal 17 al 24 aprile 2020, ha acquistato 5.350corrispondenti allo 0,07% del capitale sociale ad un prezzo unitario medio di 5,375 euro, per un controvalore complessivo pari a 28.757 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea ordinaria il 30 aprile 2019. L’ammontare complessivo delledetenute dal Gruppo a seguito degli acquisti comunicati è di 285.403, pari al 3,78% del capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per ICF, che archivia la sessione in flessione dell’1,82% sui valori precedenti. (Foto: © Edoardo Nicolino 123RF)