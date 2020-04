Due giovani di 18 e 19 anni muoiono durante un ritrovo in casa nel Lecchese: sospetta overdose (Di lunedì 27 aprile 2020) Un 18enne e un 19enne sono morti in casa, durante un ritrovo, a causa di una sospetta overdose da stupefacenti. Il fatto è accaduto a Colico (Lecco), in Valtellina. Come riporta l’Ansa, i due, un giovane di 18 anni di Piantedo (Sondrio) e un amico del valtellinese, un ragazzo di colore residente a Sorico (Como), di un anno più vecchio, hanno perso la vita in un appartamento dove, in tarda serata, si erano trovati con due amiche. Le giovani, incolumi, sono state poi accompagnate nella caserma dei Carabinieri di Colico per essere ascoltate su quanto accaduto.All’inizio, quando sono scattati i soccorsi, si è pensato a una duplice tragedia per fuga di gas di una stufetta difettosa, al punto che, oltre alla Cri di Colico e al Soccorso Bellanese, è stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Morbegno (Sondrio). Poi, una volta sul posto, si ... Leggi su huffingtonpost Poliziotto ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca : due giovani fermati e portati in questura

Angela Maria Corona - trovata morta in un sacco : arrestati la nipote e due giovani

Mòmòchat - le ordinazioni nella chat di Facebook : l’idea di due giovani irpini (Di lunedì 27 aprile 2020) Un 18enne e un 19enne sono morti inun, a causa di unaoverdose da stupefacenti. Il fatto è accaduto a Colico (Lecco), in Valtellina. Come riporta l’Ansa, i due, un giovane di 18di Piantedo (Sondrio) e un amico del valtellinese, un ragazzo di colore residente a Sorico (Como), di un anno più vecchio, hanno perso la vita in un appartamento dove, in tarda serata, si erano trovati con due amiche. Le, incolumi, sono state poi accompagnate nella caserma dei Carabinieri di Colico per essere ascoltate su quanto accaduto.All’inizio, quando sono scattati i soccorsi, si è pensato a una duplice tragedia per fuga di gas di una stufetta difettosa, al punto che, oltre alla Cri di Colico e al Soccorso Bellanese, è stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Morbegno (Sondrio). Poi, una volta sul posto, si ...

Corriere : Lecco: festino in casa, morti due giovani per overdose - Corriere : Lecco: festino in casa, morti due giovani per overdose - leone52641 : RT @Davidone74: Lecco: festino in casa, morti due giovani per overdose - HuffPostItalia : Due giovani di 18 e 19 anni muoiono durante un ritrovo in casa nel Lecchese: sospetta overdose - StaserasolounTG : RT @RSInews: Lecco, due giovani morti -