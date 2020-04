Domani servizio idrico a rischio per diversi comuni del Fortore (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo dalla Gesesa: L’Azienda Molise Acqua, con nota prot. 6470 del 27.04.2020, ha comunicato che Domani 28.04.2020 a partire dalle ore 9.00, verrà disalimentata la linea elettrica Alta Tensione della centrale S.M. delle Macchie, frazione di Vinchiaturo (CB) con conseguente fermo dell’impianto. Tale blocco all’ impianto non consentirà una corretta alimentazione dei serbatoi a servizio degli acquedotti di alcuni comuni della zona fortorina e pertanto si potranno verificare momentanee interruzioni del servizio idrico. I comuni interessati sono: Castelpagano, Colle Sannita, San Bartolomeo in Galdo e San Giorgio la Molara. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non derivanti alla nostra attività di gestione, e invitiamo gli utenti a seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina ... Leggi su anteprima24 Eav - da domani tre treni in più sulle linee vesuviane. Altri tre a giugno. Entro marzo 2021 altri 21 in servizio

