Deutsche Bank | utile trimestrale sopra le attese a 66 mln

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) –ha preannunciato i risultati trimestrali, specificando che superano ledegli analisi, con un primo trimestre che si chiude con unal lordo delle imposte di 206 milioni di euro e unnetto di 66 milioni di euro, valore, “al didelle aspettative del mercato”. In attesa della pubblicazione ufficiale dei risultati, prevista per mercoledì, il Gruppo ha anticipato che i ricavi dovrebbero essere di 6,4 miliardi di euro, con spese non di interesse di 5,6 miliardi di euro, compresi i contributi al Fondo di risoluzione unico di 0,5 miliardi di euro. “La priorità diè stare al fianco dei propri clienti senza compromettere la solidità patrimoniale. È quindi possibile che la banca scenda modestamente e temporaneamente al di sotto del precedente obiettivo CET1 di almeno il ...

